Könnte Snooki (33) tatsächlich bald ihr Jersey Shore-Comeback feiern? Die Reality-TV-Darstellerin, die mit bürgerlichem Namen Nicole Polizzi heißt, verkündete im Dezember 2019: Sie steigt nach neun Staffeln aus der beliebten Fernsehshow aus. Über ein Jahr nach ihrem Exit plaudert nun ihr einstiger Co-Star Mike "The Situation" Sorrentino (39) aus, die dreifache Mutter habe ihr Comeback angekündigt: Snooki würde gern in die Show zurückkehren!

Das hat Mike nun gegenüber Us Weekly preisgegeben. "Wir haben einen Gruppenchat mit Nicole. Manchmal sagt sie dort, dass es wirklich passieren könnte und sie wiederkommt", erzählt der gebürtige New Yorker. Doch vorerst bliebe ihm und den Fans wohl nichts anderes als abzuwarten, ob Snooki ihren Worten auch Taten folgen lässt. Denn selbst er könne nicht mit Sicherheit sagen, ob es tatsächlich ein Comeback von ihr in einer der kommenden Staffeln geben wird.

Auch "Jersey Shore"-Star Paul DelVecchio, besser bekannt als DJ Pauly D (40), scheint sich sicher zu sein, dass Snooki gerne zurückkommen möchte. Denn sie habe "unglaubliche Angst, etwas zu verpassen". "Sie ist immer auf dem Laufenden. Für mich fühlt es sich so an, als wäre sie nie weggegangen", betont der 40-Jährige.

Instagram / snooki Snooki, Reality-Star

Getty Images Mike Sorrentino bei der Premiere der dritten Staffel von "Marriage Boot Camp Reality Stars"

Getty Images Paul "Pauly D" DelVecchio bei einem Event in NYC im April 2018

