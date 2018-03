Daniele Negroni (21) ist unter die Rapper gegangen. Auf Facebook und YouTube präsentierte der ehemalige DSDS-Kandidat seinen Fans eine Coverversion der Kay One-Nummer "Louis Louis" und schrieb dazu: "Diesen Song von meinem Kumpel Kay One (32) feiere ich mega!" Bei Danieles Facebook-Fans kam die Nummer gut an, auf YouTube hagelte es allerdings neben vielen Dislikes auch fiese Kommentare: "Schlechtestes Cover, das ich je gesehen habe", schrieb dort ein User. Übrigens handelt es sich bereits in der Version von Kay One um ein Cover. Der Musiker interpretierte Dieter Bohlens (63) Modern-Talking-Klassiker "Brother Louis" neu und kreierte so einen totalen Ohrwurm.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de