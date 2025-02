TV-Star Daniele Negroni offenbart bescheidenes Einkommen

Daniele Negroni (29), bekannt durch seine Teilnahme an DSDS und dem Dschungelcamp, lebt mittlerweile ein bescheidenes Leben abseits des Rampenlichts. In der Joyn-Sendung "Über Geld spricht man doch!" verriet der 29-Jährige nun, dass er derzeit auf 100 Quadratmetern in Bünde zur Miete wohnt und monatlich 1.947,23 Euro als Fahrlehrer-Azubi verdient. Zum Vergleich: Als gefeierter Sänger konnte er früher mit einem einzigen Auftritt diese Summe einstreichen. Er lebt aktuell allein, nachdem seine letzte Beziehung vor einiger Zeit zerbrach.

In dem Interview offenbarte Daniele außerdem, wie konsequent er mit seinem Budget umgeht. Obwohl er Rücklagen besitzt, rührt er diese bewusst nicht an. Seine Mutter hatte während seiner DSDS-Zeit seine Finanzen verwaltet und ihm ein monatliches Taschengeld von 2.000 Euro ausgezahlt – etwas, das er früher als "doof" empfand, wofür er heute jedoch sehr dankbar ist. Beim Einkaufen, wie etwa dem Bettenkauf, achtet er auf den Preis, aber ließ auch durchblicken, dass er bei Trinkgeld nicht knausrig ist: "Ich schätze die Leistung der Leute", erklärte er. Größere Ausgaben gönnt er sich nur für seine Tiere – insbesondere für seine Hündin Nala, die ihm sehr am Herzen liegt.

Beruflich denkt Daniele langfristig über den Fahrlehrerberuf nach. Dieser soll ihm ein stabiles Einkommen und ein zweites Standbein mit bis zu 3.500 Euro pro Monat bieten. Gleichzeitig gibt er die Bühne nicht komplett auf: Dank seines verständnisvollen Chefs kann er weiter bei Reality-Shows wie Das große Promi-Büßen oder Good Luck Guys auftreten. Daniele hat in den letzten Jahren eine bemerkenswerte Entwicklung durchgemacht – vom gefeierten Sänger zum bodenständigen Azubi. Er schätzt nun sein gefestigtes Leben, in dem sowohl finanzielle Vernunft als auch kleine Freuden wichtiger sind als großer Luxus.

ProSieben / Nikola Milatovic Daniele Negroni bei "Das große Promi-Büßen"

Instagram / negroni_daniele Daniele Negroni, Sänger

