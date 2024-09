Nach Sorge der Fans: Kay One meldet sich mit Songs zurück

Zwei Jahre ist es her, dass Kay One (39) neue Musik veröffentlicht hat. Die Fans waren deswegen bereits in großer Sorge, denn sie warteten bislang vergeblich auf neue Beats. Doch jetzt gibt es freudige News: Kenneth Glöckler, wie der Musiker mit bürgerlichem Namen heißt, ist zurück! Gemeinsam mit dem Sänger Cristóbal (37) veröffentlicht Kay seinen neuen spanischen Song "Tú y yo" – das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Auch auf seinem Instagram-Account teaserte der 39-Jährige sein kleines Comeback bereits an. "Videoshoot mit Cristóbal", schreibt Kay zu einem Schnappschuss von sich. Seine Fans sind ganz aus dem Häuschen. "Endlich kommt neue Musik von ihm. Album wäre Bombe!", "Kay ist zurück! Feier dich seit Tag eins und dein neuer Track ist der Hammer" oder "Er ist zurück! Bruder, wir warten auf dich!", freuen sich bereits zahlreiche Anhänger in den Kommentaren.

"Tú y yo" soll aber nicht der einzige Song bleiben, mit dem Kay seine Rückkehr ins Musikbusiness feiert: Bereits eine Woche zuvor releaste der einstige DSDS-Juror seinen Song "All eyes on me". Statt der spanischen Beats setzte Kay hier aber auf seinen gewohnten Rap – sehr zur Freude seiner Fans. "Endlich wieder Musik, die man sich geben kann" oder "Ist und bleibt der beste Rapper Deutschlands – egal, wie lange er weg ist", heißt es unter anderem auf Kays Social-Media-Account. "Er lebt wieder! Kay eine Legende der alten Schule, wo Rap noch Rap war!", freute sich auch Realitystar Kevin Yanik (26).

Instagram / kayone Kay One, Sänger

Instagram / kayone Kay One im Dezember 2022

