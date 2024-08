"Lebst du noch?" Fans vermissen "Señorita"-Rapper Kay One

Was macht eigentlich Rapper Kay One (39) aktuell? Das fragen sich auch die Fans des Musikers, denn seit 2022 hat er keinen einzigen neuen Song veröffentlicht. Es scheint fast, als wäre der Rapper untergetaucht – und das versetzt einige Supporter des Schwaben in Sorge. Unter seinem letzten Beitrag auf Instagram – der schon fast ein Jahr alt ist – schreiben sie Dinge wie: "Warum kommt eigentlich keine Musik mehr von dir?" oder auch "Alles gut? Lebst du noch?" Dabei hatte er im Januar 2023 noch aus seinem Tonstudio heraus ein Selfie geteilt, mit dem Titel "Work", zu Deutsch Arbeit. Hat ihn mitten im Aufnehmen die Inspiration oder gar die Lust auf neue Musik verlassen?

Es könnte gut sein, dass er seine Arbeit erst einmal auf Eis gelegt hat. Immerhin zeigen ihn seine Beiträge aus dem vergangenen Jahr auf einem Luxusboot mitten im blauen Meer oder beim Billardspielen. Außerdem scheint er ein neues Hobby gefunden zu haben: das Motorradfahren. Gleich mehrere Fotos teilte er von sich auf einer imposanten Maschine. Doch immer wieder findet man dieselben Fragen in den Kommentaren: "Wann kommt mal wieder neue Musik von dir? Es ist langweilig ohne dich." und "Wo bist du hin? Wir brauchen neue Musik!"

Kay One startete seine Karriere bereits im Alter von 17 Jahren, doch sein richtiger Durchbruch in der deutschen Rap-Szene ließ noch bis 2006 auf sich warten. Damals wurde er von Bushido (45) in dessen Label "ersguterjunge" aufgenommen und veröffentlichte bald darauf sein erstes eigenes Album "Kenneth allein zu Haus" – eine Anspielung auf seinen gebürtigen Namen Kenneth Glöckler. 2012 folgte das zweite Album – und eine echte Schlammschlacht zwischen den beiden Rappern, die durch die Disstracks von beiden Seiten noch hochgeschaukelt wurde. Bis 2021 haben sie den Streit nicht zur Ruhe legen können.

Instagram / kayone Kay One, Musiker

ECKEN, DOMINIQUE / ActionPress Bushido und Kay One bei den GQ-Awards 2010 in Berlin

