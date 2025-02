DSDS-Star Daniele Negroni macht Ausbildung zum Fahrlehrer

Daniele Negroni (29), bekannt aus Deutschland sucht den Superstar, sorgt für eine gehörige Überraschung: Der einstige Teenie-Star hat nach turbulenten Jahren einen ganz neuen Karriereweg eingeschlagen. Daniele, der im Jahr 2012 mit gerade einmal 16 Jahren durch die Castingshow bekannt wurde, lässt seine Musiklaufbahn vorerst hinter sich. Nun macht der Sänger laut RTL eine Ausbildung zum Fahrlehrer. Daniele hatte nach einer schwierigen Trennung erkannt, dass er dringend wieder Struktur und Stabilität in sein Leben bringen musste.

Die Entscheidung fiel offenbar nach einer erneuten Therapie, die er nach der Trennung von seiner Freundin Davina Carstens in Anspruch genommen hatte. Während seiner Beziehung hatte er endlich etwas Ruhe gefunden, doch alte Verhaltensmuster wie Ungeduld und impulsives Handeln führten schließlich zum Bruch. Daniele zog die Notbremse und suchte nach einer neuen Aufgabe. Heute steht er kurz vor dem Abschluss seiner Ausbildung zum Fahrlehrer. Besonders bei seinen weiblichen Fahrschülerinnen sorgt sein Promi-Status gelegentlich für Aufregung. Der 29-Jährige scherzt: "Ich habe sogar ein, zwei, die haben gesagt, die warten extra so lange, bis ich fertig bin, damit sie mit mir fahren können."

Daniele, der aus Ulm stammt, hatte nach seinem Erfolg bei DSDS aufregende, aber auch chaotische Zeiten. Lange tourte er als Sänger durchs Land, nahm im Jahr 2018 am Dschungelcamp teil und sorgte immer wieder aufgrund seiner wilden Partynächte für Schlagzeilen. Sein Schritt zurück in eine bodenständigere Berufswelt mit einem bescheidenen Einkommen zeigt, wie wichtig ihm Struktur und persönliches Wachstum mittlerweile geworden sind. Seine Fans dürfen also gespannt bleiben, wohin ihn dieser Neuanfang bringen wird – sowohl auf der Straße als auch im Leben.

Instagram / negroni_daniele Daniele Negroni und Davina Carstens

Getty Images Daniele Negroni, Sänger

