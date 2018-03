Sie ist nicht nur eine Prinzessin, sie sieht auch wirklich wie eine aus! Victoria von Schweden (39) verzaubert am Donnerstag beim "Polar Musik Preis" in Stockholm nicht nur die Fotografen, sondern auch Ehemann Daniel (43) mit ihrem Look. In einem One-Shoulder-Glitzer-Dress präsentiert sich die zweifache Mutter mal wieder stilvoll und elegant – aber eben trotzdem auch total modern! Mit diesem Auftritt stiehlt sie sogar ihren Geschwistern Madeleine (35) und Carl Philip (38) die Show...



