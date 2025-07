Ungewöhnlich: Prinzessin Victoria erzählt von ihrer Kindheit

An ihrem 48. Geburtstag wurde Prinzessin Victoria besonders nachdenklich. Während der Feierlichkeiten des sogenannten "Victoriatags" sprach sie über ein Thema, das sie lange beschäftigt hat. In einem Interview mit dem SVT erinnerte sie sich an ihren Besuch bei einer Para-Handballmannschaft in Örebro, wo sie im Frühjahr eine inspirierende Zeit verbrachte. Dabei erzählte sie wehmütig: "Ich war selbst nie Teil eines Teams, ich habe meinen Sport allein betrieben und nebenbei. Deshalb bin ich ein bisschen traurig, dass ich das nie ausprobieren konnte." Die Tochter von König Carl Gustaf (79) interessiert sich besonders für Reiten, Wandern, Skifahren und Kraftsport.

Die Thronfolgerin kämpft schon lange für die Förderung von Sport und Gemeinschaft, vor allem in jungen Generationen. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Prinz Daniel (51) setzt sie sich durch ihre Initiative "Generation Pep" aktiv dafür ein, dass alle Kinder und Jugendlichen Zugang zu sportlichen Aktivitäten haben. Bei ihren Anhängern sind Daniel und Victoria aufgrund ihrer sportlich lockeren Art sehr beliebt.

Sport hat für die Kronprinzessin nicht nur eine wichtige Rolle in ihrem beruflichen Engagement, sondern auch in ihrem Privatleben gespielt. In den 1990er-Jahren kämpfte Victoria (48) mit einer Essstörung, was sie schließlich dazu brachte, sich intensiv mit ihrem Körper und ihrer Gesundheit auseinanderzusetzen. Ihre sportlichen Aktivitäten führten sie schließlich zu ihrer großen Liebe. Ihr heutiger Mann Daniel war früher ihr Fitnesstrainer und Besitzer eines Studios, das sie besuchte. Ihre Magersucht ist für die Schwedin bis heute ein heikles Thema. "Es fällt mir schwer, die richtigen Worte für meine Gedanken und Gefühle zu finden", offenbarte sie einst gegenüber SVT.

Getty Images Prinzessin Victoria von Schweden beim Junior Water Prize in Stockholm im August 2019

Getty Images Prinzessin Victoria, Juni 2025

Getty Images Prinz Daniel und Prinzessin Victoria, Oktober 2024