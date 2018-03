Was macht eigentlich Rapper Nelly (42)? 2002 veröffentlichte der damals 28-Jährige sein Hit-Album “Nellyville”. Mit der ersten Single “Hot in Herre” stürmte der Musiker direkt die Charts und hielt sich alleine in den USA sieben Wochen auf Platz eins. Danach veröffentlichte Nelly das Lied “Dilemma”– und konnte seinen vorherigen Erfolg sogar toppen. Das Duett mit Destiny's Child-Sängerin Kelly Rowland (36) blieb stolze zehn Wochen auf dem US-Charts-Thron. Heute läuft es nicht mehr so gut für den Rapper – an die alten Chart-Erfolge kann er nicht anknüpfen. Außerdem soll der Musiker über 2 Millionen Dollar Steuerschulden haben.



