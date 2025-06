Ganz wie die Eltern: Ashantis und Nellys Sohn liebt Musik

Ashanti (44) und Nelly (50) haben einen spannenden Einblick in das Leben mit ihrem 11 Monate alten Sohn Kareem Kenkaide gegeben. Das Musikerpaar, das im letzten Jahr erstmals Eltern wurde, sprach in einem Interview über die musikalischen Interessen ihres kleinen Jungen. "Er liebt Musik! Egal, ob ich singe oder ein Werbespot mit Musik läuft, er hört sofort aufmerksam zu", erzählte die stolze Mutter Ashanti gegenüber Access Hollywood. Angesprochen auf eine mögliche musikalische Zukunft für ihren Sohn zeigte sich die Sängerin optimistisch, während Nelly begeistert hinzufügte, dass Kareem offensichtlich den musikalischen Genen seiner Eltern folgt.

Im Gespräch erzählten Ashanti und Nelly auch von ihrer Entscheidung, Kareems Gesicht in ihrer anstehenden Reality-Show nicht zu zeigen. Die Sängerin nannte es einen bewussten Schritt, um die Privatsphäre ihres Kindes zu schützen. "Ich habe meinen Sohn nicht einmal auf Instagram geteilt. Diese Momente sind für mich heilig", betonte sie. Neben privaten Einblicken sprach Ashanti über ihre erfüllte Lebensphase als Mutter und Ehefrau. Sie sei glücklich und bereite sich laut eigenen Angaben darauf vor, ihre Familie in Zukunft vielleicht noch zu vergrößern. Die Idee, ein Mädchen in die Familie aufzunehmen, sei für sie besonders reizvoll, sagte sie in einem Interview mit E! News.

Die Beziehung von Ashanti und Nelly hat eine lange Geschichte. Die beiden Musiker waren erstmals 2003 ein Paar und blieben ein Jahrzehnt zusammen, bevor sie sich trennten und ihre Liebe 2023 neu entdeckten. Nach ihrer Wiedervereinigung folgten eine Verlobung und die Geburt von Kareem. Mitten in ihrer neuen Rolle als Familie jongliert Ashanti weiterhin erfolgreich ihre Musikkarriere. Auf ihrer letzten Tour, die sie gemeinsam mit ihrem Baby bestritt, bewies sie eindrucksvoll, wie sie Beruf und Privatleben meistert. Dabei bekam sie nicht nur von Nelly, sondern auch von ihrer Mutter Tina tatkräftige Unterstützung, um die neue Herausforderung als Musikerin und Mutter zu bewältigen.

Getty Images Nelly und Ashanti im März 2024

Instagram / ashanti Nelly und Ashanti im Mai 2024

Getty Images Nelly und Ashanti, 2008

