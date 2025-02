Ashanti und Nelly uneinig, ob sie Pics von ihrem Baby posten

Ashanti (44) und ihr Ehemann Nelly (50) genießen die ersten Monate als frischgebackene Eltern des kleinen Kareem Kenkaide Haynes, den sie liebevoll "KK" nennen. Während die Sängerin von "KK" schwärmt, gesteht sie auch, dass es eine Sache gebe, in der sie und Nelly sich uneinig seien: die Frage, ob Fotos von "KK" auf Social Media geteilt werden sollen. Ashanti erklärte gegenüber "Entertainment Tonight", dass sie sich dafür entschieden habe, den sieben Monate alten Kleinen bisher nicht öffentlich zu zeigen. "Ich habe einfach das Gefühl, dass er so wichtig für mich ist, und ich weiß nicht, ob ich das teilen möchte. Und er ist ein wunderschönes Baby. Er sieht definitiv aus wie ich", erzählt sie.

Nelly hingegen würde am liebsten jetzt schon Bilder seines Sohnes mit der Welt teilen, wie Ashanti lächelnd verriet: "Daddy möchte unbedingt posten – aber noch nicht, Daddy! Noch nicht!" Die Sängerin erklärte, dass sie zwar aktuell noch keine Fotos veröffentlichen möchte, aber dennoch die erste sein will, wenn sie sich dazu entscheidet: "Ich weiß es nicht. Ich denke, in einer perfekten Welt würde ich es natürlich kontrollieren." Bereits im November sprachen Ashanti und Nelly über ihre neuen Erfahrungen als Eltern.

Zu Nellys Kindern gehören neben Cornell "Tre" (25) und Chanelle "Nana" (30) auch seine Nichte Sydney und sein Neffe Shawn. Beide hatte der Sänger adoptiert, nachdem deren Mutter, die Schwester des Musikers, im Jahr 2005 an Leukämie verstorben war. Für Ashanti markiert die Geburt von "KK" ihre erste Mutterschaft. Das Paar war bereits Anfang der 2000er Jahre zusammen gewesen, hatte sich dann aber getrennt. Mittlerweile haben die beiden wieder zueinandergefunden und scheinen glücklicher denn je.

Getty Images Nelly und Ashanti, Musiker

Getty Images Nelly und Ashanti, Musiker

