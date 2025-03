Nellys Reaktion auf Ashantis Wunsch nach einem weiteren Baby

Ashanti (44) und Nelly (50), seit Dezember 2023 verheiratet, sorgten bei den iHeartRadio Music Awards am 17. März in Los Angeles für Aufsehen. Das Paar, das seinen ersten Sohn Kareem im Juli 2024 willkommen hieß, sprach offen über die Möglichkeit, die Familie zu vergrößern. Während eines gemeinsamen Interviews mit E! News verriet Ashanti, dass sie sich durchaus vorstellen könne, "ein oder zwei weitere" Kinder zu bekommen. Nelly reagierte darauf scherzhaft: "Muss dann wohl eine weitere Nanny her." Der kleine Kareem ist aktuell sieben Monate alt und der Mittelpunkt ihres Lebens.

Doch Nellys Bemerkung sei keineswegs ein Zeichen von Abneigung – im Gegenteil. Laut Ashanti sei er ein wundervoller Vater, der sich mit viel Liebe und Hingabe um seinen Sohn kümmere. "Es ist einfach schön, die Liebe und Emotionen zu erleben, die er zeigt. Er hat diese Verbindung zu all seinen Kindern, aber offensichtlich ist KK gerade das Baby", schwärmte die Sängerin über ihren Ehemann. Dass die beiden so offen über ein weiteres Baby nachdenken, lässt vermuten, dass sie nicht nur privat, sondern auch in ihrer Beziehung als Eltern harmonisch zusammenarbeiten.

Die Beziehung zwischen Ashanti und Nelly begann schon vor mehr als einem Jahrzehnt, doch ihre Liebesgeschichte war von Höhen und Tiefen geprägt. Nach einer längeren Trennung fanden die beiden wieder zueinander. Ihre Hochzeit 2023 war ein Höhepunkt ihrer wiedergefundenen Liebe. Ashanti, bekannt für Hits wie "Foolish", und Nelly, der mit "Hot in Herre" Welterfolge feierte, scheinen nicht nur musikalisch, sondern auch privat gut zueinander zu passen. Nun widmen sie sich gemeinsam ihrer kleinen Familie, die möglicherweise bald schon Zuwachs bekommen könnte. Fans werden gespannt verfolgen, wie die Liebesgeschichte der beiden weitergeht.

Getty Images Ashanti und Nelly im November 2024

Getty Images Ashanti und Nelly im Jahr 2012

