So hat sich Nelly und Ashantis Leben mit Kind verändert

Ashanti (44) und Nelly (50) genießen ihr neues Leben als frischgebackene Eltern in vollen Zügen, wie sie bei der Baby2Baby-Gala in Los Angeles ausplaudern. Die Sängerin und ihr Ehemann erzählen von den ersten Monaten mit ihrem gemeinsamen Sohn Kareem Kenkaide Haynes – liebevoll "KK" genannt. Während Nelly anscheinend problemlos genug Schlaf bekommt, scherzt Ashanti, dass sie selbst davon nur träumen kann. Trotzdem schwärmt sie gegenüber People in den höchsten Tönen von ihrem neuen Familienglück: "Es ist einfach wunderbar. Er [KK] ist ein Segen. Ein kleiner Engel. Mein Leben ist gerade wirklich perfekt. Ich bin überglücklich und total verliebt in ihn." Sie verrät außerdem, dass der knapp vier Monate alte Wonneproppen ganz nach seinem Papa komme. "Wenn die Flasche nicht sofort bereit ist – oje", witzelt sie über das Temperament des Kleinen.

Die freudige Neuigkeit der Geburt verkündete das Paar im August über Instagram – als Ashanti ihren Followern stolz ihren After-Baby-Body präsentierte. In einem Bilderkarussell zeigte sich die Sängerin in einem blauen Morgenmantel und sagte in einem Clip selbstbewusst in die Kamera: "Vier Wochen nach der Geburt. Ihr habt keine Ahnung, wozu dieser Körper fähig ist." Ein Sprecher des Paares bestätigte daraufhin gegenüber People: "Ashanti und Nelly haben am 18. Juli 2024 ihren kleinen Sohn Kareem Kenkaide Haynes willkommen geheißen. Die stolzen und glücklichen Eltern sind total verliebt in KK!"

Im Frühjahr 2023 gaben die beiden Grammy-Gewinner bekannt, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten – mithilfe eines humorvollen Instagram-Videos. Darin filmte Ashanti die Reaktion ihrer Mutter Tina auf ihre Schwangerschaft. Die Sequenz zeigt die Sängerin, wie sie sich auf einen Auftritt vorbereitet, als ihre Mutter das Zimmer betritt und fragt, wie viel Zeit sie noch brauche. Ashantis Antwort "Ich werde etwa neun Monate brauchen" sorgte im ersten Moment für ungläubiges Staunen bei Tina. Kurz darauf gab die "Rock Wit U"-Interpretin in einem Interview preis, sie sei nicht nur schwanger, sondern auch verlobt. Im Dezember vergangenen Jahres gab sich das legendäre Musikerpaar das Jawort.

Instagram / ashanti Nelly und Ashanti im Mai 2024

Instagram / ashanti Ashanti, Musikerin

