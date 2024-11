Ist bei Ashanti und Nelly etwa Baby Nummer zwei in Anmarsch?

Die Sängerin Ashanti (44) und der Rapper Nelly (50) sollen Gerüchten zufolge ihr zweites gemeinsames Kind erwarten. Insider berichteten dem Magazin The Jasmine Brand, dass das Paar – welches im Dezember 2023 heimlich geheiratet haben soll – nun angeblich erneut Nachwuchs erwartet. Das Management der Musiker hat sich bisher aber nicht zu den Spekulationen geäußert. Bereits im Juli erblickte ihr erstes gemeinsames Kind das Licht der Welt: Sohnemann Kareem Kenkaide Hayne.

Ashanti und Nelly haben eine lange Geschichte zusammen. Die beiden Musiker lernten sich 2003 bei einer Pressekonferenz zu den Grammy Awards kennen und arbeiteten im Laufe der Jahre an mehreren gemeinsamen Projekten. Zu ihren bekanntesten Kollaborationen zählen der Song "Body on Me" von 2008 sowie der brandneue Titel "This Lil’ Game We Play". Nach einer zehnjährigen Beziehung trennten sie sich 2013 – fanden jedoch im vergangenen Jahr bei einem Boxkampf in Las Vegas wieder zueinander. Im September 2023 bestätigte der 50-Jährige, dass sie ihre Beziehung wieder offiziell aufgenommen haben.

Abseits der Musik teilen Ashanti und Nelly auch persönliche Erlebnisse. Die "Foolish"-Sängerin berichtete auf Social Media immer wieder davon, dass sie sich lange nach der Erfahrung des Mutterseins sehnte. Die emotionale Bindung zwischen den beiden scheint trotz der langjährigen Trennung stark zu sein, wie Nelly gegenüber den Realitystars Rasheeda und Kirk Frost in einem YouTube-Interview zugab: "Manchmal versteht man einander besser, wenn man getrennt voneinander ist."

Getty Images Nelly und Ashanti, 2008

Getty Images Nelly, 2023

