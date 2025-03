Ashanti über die überwältigenden Momente als Neu-Mama

Ashanti (44) hat kürzlich die Geburt ihres ersten Kindes gefeiert und beschreibt das Muttersein als "überwältigend". Zusammen mit ihrem Ehemann, dem Rapper Nelly (50), begrüßte sie Sohn Kareem in ihrem Leben und startet damit in ein völlig neues Kapitel. Gegenüber der britischen Zeitung The Sun sprach Ashanti offen über ihre Gefühle und die Herausforderungen der ersten Zeit als Mutter. "Manchmal wird es ein bisschen überwältigend, weil ich so verliebt in mein Baby bin", erklärte sie. Trotz der Freude betonte sie, wie wichtig es sei, eine Balance zwischen den Bedürfnissen ihres Kindes, ihrer Karriere und ihrem eigenen Selbst zu finden.

Die Liebesgeschichte von Ashanti und Nelly begann bereits 2003, als sich die beiden bei einer Grammy-Pressekonferenz kennenlernten. Eine turbulente On-Off-Beziehung folgte, ehe sie sich 2013 trennten. Erst 2023 fanden die beiden wieder zueinander. Die Nachricht von ihrer Hochzeit und ihrer Schwangerschaft sorgte im vergangenen Jahr für viele Schlagzeilen. Ashanti hatte die Schwangerschaft in einem humorvollen Instagram-Video verkündet, in dem sie einen Schwangerschaftstest als Antwort auf eine Frage ihrer Mutter präsentierte. Obwohl sie ihr Familienleben weitgehend privat hält, erzählte sie, dass sie jeden Moment mit ihrem kleinen Jungen genießt und dabei lernt, die Herausforderungen des Mutterseins zu meistern.

Als erfolgreiche Sängerin, die über 15 Millionen Platten verkauft hat, steht Ashanti nun vor einer weiteren Premiere: Zum ersten Mal wird sie als frischgebackene Mutter auf Tour gehen. Im April wird sie gemeinsam mit Sean Paul (52) die Bühnen in Großbritannien und Irland erobern. Ashanti freut sich besonders darauf, das Publikum mit ihrer Musik zu begeistern, auch wenn es für sie eine neue Erfahrung sein wird, Familie und Karriere zu vereinen. Seit ihren Anfängen in den frühen 2000ern ist sie nicht nur eine feste Größe in der Musikindustrie, sondern hat sich auch als Schauspielerin und Songschreiberin einen Namen gemacht. "Das wird meine erste Tour als Mama – und ich bin gespannt darauf, diese neue Herausforderung anzunehmen", erklärte sie enthusiastisch.

Instagram / ashanti Nelly und Ashanti im Mai 2024

Getty Images Ashanti und Nelly im Jahr 2012

