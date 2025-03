Aus diesem Grund wollte Nelly Ashanti unbedingt heiraten

Nelly (50) und Ashanti (44) haben im "Bootleg Kev"-Podcast neue Details über ihre Beziehung und ihre Ehe verraten. Der Rapper erzählte, dass er die Hochzeit schnell vorantreiben wollte, nachdem die Sängerin schwanger wurde. "Ich wollte nicht, dass sie einfach nur die Mutter meines Kindes ist. Wir wussten, wo wir im Leben stehen, und ich dachte, wenn wir wieder hier sind, dann hat es einen Grund", erklärte er. Die beiden waren erst 2023 nach langer Trennung wieder zusammengekommen und hatten am 27. Dezember desselben Jahres geheiratet. Ihr Sohn Kareem Kenkaide Hayes, liebevoll "KK" genannt, wurde am 18. Juli 2024 geboren.

Das Paar, das erstmals 2003 eine Beziehung begonnen hatte, trennte sich im Jahr 2013, ehe sie ihre Beziehung im September 2023 wieder aufnahmen. Ashanti hatte überrascht zugegeben, dass sie nach der ersten Trennung nicht mehr daran geglaubt hätte, dass sie und Nelly erneut ein Paar werden könnten. "Ich hätte nicht gedacht, dass wir jemals wieder ein Gespräch führen würden", so die Sängerin. Doch die gemeinsame Zeit habe sie eines Besseren belehrt, wie sie später in Interviews betonte. Beide gestanden, dass ihre Verbindung dieses Mal stärker und reifer sei, was sich auch in ihrer Entscheidung zur Ehe und zum Familienleben zeige.

Für Ashanti, die über 15 Millionen Platten verkauft hat und jetzt auch als Mama neue Herausforderungen meistert, ist ihre neue Rolle eine große Veränderung. Bereits in früheren Interviews sprach sie davon, wie überwältigend, aber zugleich erfüllend das Muttersein für sie ist. Sie und Nelly, der erst kürzlich mit einem Landmark Award für seine Karriere ausgezeichnet wurde, scheinen auch beruflich nichts anbrennen zu lassen. Nach ihrer romantischen Reunion und der Geburt ihres Sohnes verbindet das Paar heute nicht nur die Liebe, sondern auch ein gemeinsames Leben, geprägt von Erfolg und Zusammenhalt.

Instagram / ashanti Nelly und Ashanti im Mai 2024

Getty Images Nelly und Ashanti

