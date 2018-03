Geht dieser Scherz zu weit? Faisal Kawusi (25) schoss kürzlich öffentlich gegen Gil Ofarim (34). Er hält Vanessa Mai (25) für die wahre Let's Dance-Gewinnerin. Auf die Beschwerde eines Fans, dass dadurch auch der erstmalige Tanzshow-Sieg von Gils Partnerin Ekaterina Leonova (30) in den Hintergrund gerate, reagierte der Comedian via Instagram so: "Ja, das wird dadurch überschattet. Ich habe ja gehört, Ekat wurde abgeschoben und Gil musste in Therapie." Angelina Kirsch (28), ab 17. Juli wieder Jurorin in der RTL II-Show "Curvy Supermodel", war ebenfalls Kandidatin der Show. Das Curvy-Model nahm Faisal jetzt gegenüber Promiflash in Schutz: "Ich glaube, [...] das war ein Spaß. Oder Faisal, das war doch wohl hoffentlich ein Spaß?"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de