Was tut sie sich da nur an? Sophia Wollersheim (29) lässt gerade keine Schönheitsoperation aus, um ihrem Ziel, wie eine Puppe auszusehen, näherzukommen. Dafür lässt sich die Ex von Bert Wollersheim (66) nun sogar Rippen entfernen und schockiert die Fans mit ihrem neuen Aussehen. Selbst Plastik-Liebhaberin Micaela Schäfer (33) zeigt sich Promiflash gegenüber schockiert: "Das geht echt zu weit. Diese Rippen, das sieht so schlimm aus. [...] Sophia sieht aus wie ein Freak!" Micaela ist sich sicher, Sophias Körper wird irgendwann einfach zusammenfallen.



