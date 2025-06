Mit tanzender Micaela Schäfer: Heino heizt im Bierkönig ein

Heino (86), der Kult-Sänger mit der markanten Sonnenbrille, feierte am vergangenen Samstag eine Premiere der besonderen Art. Auf der Partybühne des legendären Bierkönigs auf Mallorca brachte der 86-Jährige die Menge zum Toben, wie unter anderem auf Instagram festgehalten wurde. Rund 5.000 Fans, darunter Menschen aller Altersgruppen, wollten sich das Spektakel nicht entgehen lassen. Der Andrang war so groß, dass der Einlass bereits um 19 Uhr gestoppt werden musste. Von Müdigkeit oder alten Knochen keine Spur: Der Schlagersänger bewies, dass er noch immer ein Garant für ausgelassene Stimmung ist – und schwang beherzt das Tanzbein.

Die Show im Bierkönig war der Auftakt für eine ganze Reihe von Auftritten, die der Sänger über den Sommer hinweg absolvieren wird. Mit von der Partie war am 31. Mai auch Erotikmodel Micaela Schäfer (41). Sie stand gemeinsam mit dem Schlagerstar auf der Bühne und heizte dem Publikum ordentlich ein. An der Seite des Musikers tanzte sie beherzt in einem gewohnt knappen Outfit und sang fleißig mit.

Seit Jahrzehnten steht Heino für deutsche Schlagerkultur und hat sich mit seiner unverwechselbaren Stimme und den volkstümlichen Hits einen festen Platz in der Musikgeschichte gesichert. Seinen Wurzeln bleibt der gebürtige Düsseldorfer auch in seinen 80ern treu, zeigt sich jedoch gleichzeitig offen für Neues. Die Entscheidung, am Ballermann für ein junges Party-Publikum aufzutreten, zeugt von seiner Vielseitigkeit und seinem ungebrochenen Ehrgeiz. Gegenüber RTL schwärmte Mica von seiner Performance in den höchsten Tönen und bezeichnete den Sänger als "großartig."

Anzeige Anzeige

Instagram / micaela.schaefer.official Micaela Schäfer und Heino, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / heino.offiziell Schlagersänger Heino, Mai 2025

Anzeige Anzeige