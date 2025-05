Daniel Charlier vergleicht Sophia Vegas mit Blumenstrauß

Daniel Charlier hat auf Instagram erneut gezeigt, wie verliebt er in seine Frau Sophia Vegas (37) ist. Der Unternehmer widmete der Reality-TV-Bekanntheit einen besonders liebevollen Beitrag und veröffentlichte ein Foto, auf dem Sophia lachend einen Strauß Rosen in den Händen hält. In der Bildbeschreibung schwärmt Daniel: "Meine wunderschöne Frau strahlt vor Glück und Anmut – genau wie der Strauß, den sie hält." Seit 2019 sind die beiden verheiratet und wirken auf gemeinsamen Fotos stets glücklich – gemeinsam mit ihrer Tochter Amanda (6), die bereits 2018 ihr Glück vervollständigte.

Der Social-Media-Post sorgte vor allem bei den Fans des Paares für Begeisterung. Beide zeigen sich regelmäßig innig auf Social Media, wobei Daniel nicht mit rührenden Liebesbekundungen spart. Auch in der Vergangenheit hat er seiner Sophia immer wieder in bewegenden Worten seine Zuneigung erklärt. Mit Vergleichen wie dieser Blumen-Metapher hebt er die besondere Ausstrahlung und die positive Energie seiner Frau hervor.

Die Liebesbekundungen von Daniel sind für die Fangemeinde der beiden fast schon Tradition. Erst kürzlich hatte das Paar im Netz mit romantischen Urlaubsschnappschüssen begeistert, in denen Daniel seine Frau in den Himmel hob und die gemeinsame Zeit als "Paradies" beschrieb. Die kleine Familie um Sophia, Daniel und Tochter Amanda scheint ihr Glück in vollen Zügen zu genießen. Für Sophia, die durch diverse TV-Auftritte bekannt wurde, und ihren Mann steht dabei das Private klar im Mittelpunkt – abseits des Rampenlichts zelebrieren sie ihr Familienleben und zeigen immer wieder, wie wichtig ihnen Liebe und Zusammenhalt sind.

Instagram / danielcharlier Daniel Charlier und Sophia Vegas, Januar 2025

Instagram / officialsophiavegas Realitystar Sophia Vegas und Daniel Charlier, März 2024

