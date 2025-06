Micaela Schäfers Ex Adriano ist wieder bei ihr eingezogen

Micaela Schäfer (41) und ihr Ex-Freund Adriano Hess sorgten mit einer überraschenden Wendung für Schlagzeilen: Der einstige Partner des Models ist wieder bei ihr eingezogen – allerdings nur vorübergehend, wie RTL berichtet. Nach der Trennung im Mai 2024, die laut Adriano daran lag, dass er "kein Beziehungsmensch" sei, blieb das Verhältnis zwischen den beiden dennoch freundschaftlich. Nun ermöglichen Renovierungsarbeiten in Adrianos neuer Wohnung diesen ungewöhnlichen Schritt. "Ich bin ja kein Unmensch", erklärte Micaela. "Es war ja immer schön mit Adriano, deshalb habe ich mir gedacht: Na ja, komm, dann kannst du wieder hier einziehen."

Von einem romantischen Neustart scheint allerdings keine Rede zu sein. Während Adriano tagsüber arbeitet und laut Micaela "nicht stört", widmet sich das Reality-TV-Sternchen ihrem Liebesleben auf andere Weise. Micaela gab an, mittlerweile auf einer Online-Dating-Plattform aktiv zu sein, wo sie nach einem "ganz normalen Mann" sucht, der Verständnis für ihren Lebensstil hat. "Dass er damit umgehen kann, was ich mache, wer ich bin", ist für sie eine Grundvoraussetzung. Doch die Suche gestaltet sich nicht immer einfach: So stand sie kürzlich kurz vor einem Date, wurde jedoch geghostet – eine Enttäuschung, die sie nicht aus der Bahn wirft.

Abseits von Liebesdramen gewährt Micaela auch private Einblicke in ihr Zuhause. Mit ihrer offenen Art und einem Augenzwinkern teilt sie Details aus ihrem Alltag. Von einem charmanten "Messie"-Zimmer über ungewöhnliche Fundstücke in ihrer Spülmaschine bis hin zu anderen Mitbewohnern, die ihr Leben bereichern – ihr Zuhause spiegelt ihre ebenso außergewöhnliche Persönlichkeit wider. Für Fans gibt es diese Einblicke sogar in einer exklusiven Homestory auf YouTube zu sehen, die zeigt, dass Micaelas Leben nie langweilig wird, egal ob mit oder ohne Adriano.

ActionPress Model Micaela Schäfer und ihr Freund Adriano Hess

Nicole Kubelka / Future Image Adriano Hess und Micaela Schäfer

Promiflash Micaela Schäfer auf der Premiere von "Vegas Rouge" in Berlin, April 2025

