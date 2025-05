Auf Partnersuche: Micaela Schäfer wünscht sich Kampfsportler

Micaela Schäfer (41) sucht einen neuen Freund – und diesmal darf es gern ein knallharter MMA-Kämpfer sein. Im Gespräch mit RTL auf dem roten Teppich einer Charity-Gala zugunsten der Umbrella-Stiftung erzählte sie offen von ihrer aktuellen Liebesflaute und verriet: "Ich habe mich aus Verzweiflung jetzt schon auf einer Dating-App angemeldet, und damit meine ich tatsächlich nicht Raya. Ich möchte einen stinknormalen Typen kennenlernen und keinen Promi." Leider blieb Micaelas Suche bisher erfolglos. Nun liebäugelt sie damit, vielleicht im Sport – speziell beim Mixed Martial Arts – fündig zu werden.

"Eigentlich wollte ich ja einen Politiker, aber das wird bei meinem Job wahrscheinlich schwierig. Aber vielleicht sollte ich im Leistungssport auch mal Ausschau halten", erklärte die Berlinerin lachend. Ihr Interesse gilt vor allem Kampfsportarten: "Ich liebe Sportarten, bei denen durchtrainierte Männer teilnehmen." MMA, das Elemente wie Boxen, Kickboxen und Wrestling vereint, reizt sie dabei besonders. Doch einen Beschützer braucht Micaela nicht, wie sie betonte: "Das kann ich wirklich sehr gut alleine. Ich musste noch nie beschützt werden, denn ich habe auch eine richtig gute Faust." Für sie selbst steht aber fest, dass ein Oktagon-Kampf nicht infrage kommt: "Ich habe einmal Wrestling ausprobiert und mir dabei die Rippen gebrochen. Ich habe sechs Wochen lang gelitten und es war die absolute Hölle."

Dass es in Sachen Liebesleben zuletzt nicht rund lief, hatte Micaela schon in einem früheren Interview mit dem YouTube-Format "Gib ma' Feuer" thematisiert. Nach ihrer Trennung von Adriano Hess und unbefriedigenden Erfahrungen auf Dating-Apps wie Tinder, bei denen ihre Echtheit angezweifelt wurde, berichtete sie offen von ihrer Flaute im Bett und dem Wunsch nach einer festen Beziehung. Micaela gilt privat als Beziehungsmensch und wünscht sich mehr Beständigkeit in der Liebe. Vielleicht überrascht die 41-Jährige ihre Fans bald mit einem durchtrainierten Sportler an ihrer Seite.

Getty Images Micaela Schäfer beim Deutschen Fernsehpreis 2024

Splash News / ActionPress Adriano Hess und Micaela Schäfer im Dezember 2021

