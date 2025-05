Lukratives Business: So viel Geld verdient Micaela Schäfer

Micaela Schäfer (41) hat jetzt in einem Interview mit RTL Einblicke in ihre Finanzen gegeben und verraten, wie viel sie tatsächlich verdient. Die 41-Jährige ist längst nicht mehr nur als Erotikmodel bekannt, sondern hat sich als DJane und TV-Star mehrere Standbeine aufgebaut. "Ich habe circa 30-40 DJ-Auftritte pro Jahr und pro Auftritt variiert die Gage immer – so zwischen 2000 und 4000 Euro", erklärt sie. Viel Geld verdient sie auch auf Plattformen wie OnlyFans, BestFans und mit Livecam-Shows: "Bei OnlyFans verdiene ich circa 50.000 Euro im Monat, bei BestFans um die 8.000 Euro und bei der Livecam-Show circa 10.000 Euro." Allerdings bleibt von den hohen Einnahmen oft weniger übrig, wie sie selbst zugibt.

Überraschend offen spricht Micaela auch über die Abzüge und Ausgaben, die ihren Verdienst schmälern. So hat sie eine eigene GmbH, in die ihr gesamtes Einkommen fließt, und zahlt sich daraus ein Bruttogehalt von 15.000 Euro monatlich aus. Sie stellt jedoch klar, dass von den rund 400.000 Euro Jahresumsatz ein Großteil durch laufende Kosten und Kredite bereits verplant ist. Gerade die Online-Plattform OnlyFans erhebt hohe Gebühren, weshalb von den dortigen Einnahmen von 50.000 Euro oft nur 15.000 Euro übrig bleiben. Trotz alledem zeigt sie sich optimistisch und erklärt: "Ich weiß, wofür ich es tue – für meine Zukunft."

Micaelas Karriere hat ihre Höhen und Tiefen, doch der große Durchbruch gelang ihr 2012 mit ihrer Teilnahme am Dschungelcamp. Rückblickend beschreibt sie diese Zeit selbstironisch: "Da habe ich jeden Tag die Zuschauer penetriert – mit meinen Brüsten." Heute ist das Model eine geschäftstüchtige Unternehmerin, die mit verschiedenen Projekten auf Erfolg setzt. Privat hält sie ihr Leben eher bedeckt, auch wenn sie mit ihrer freizügigen Art immer wieder für Schlagzeilen sorgt. Mit ihrem Gespür fürs Geschäft und ihrer Offenheit gegenüber neuen Plattformen bleibt die TV-Bekanntheit eine feste Größe in der Unterhaltungsbranche.

ActionPress / AEDT Micaela Schäfer bei der "Promis unter Palmen"-Premiere im Februar 2025

Instagram / micaela.schaefer.official Micaela Schäfer, 2024

