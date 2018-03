Sarah Lombardi (24) kassierte für ein Selfie in Leggings sexistische Kommentare auf Facebook. Wenig später löschte sie das Foto wieder aus der Social-Media-Welt, obwohl darauf nichts Peinliches zu erkennen gewesen war! Seit der Trennung von Pietro Lombardi (25) vor fast einem Jahr nehmen die Cyber-Mobbing-Attacken auf die 24-Jährige absurde Maße an. Sarah bleibt jedoch kämpferisch: Bald hat sie ihre eigene Show auf RTL II, in der sie sich ihren Problemen stellt und anderen Opfern hilft, die auch unter Mobbing leiden.



