Sarah Engels teilt private Aufnahmen mit Alessio und Solea

Seit ihrer Teilnahme bei DSDS hat sich Sarah Engels (31) einen echten Namen im Musikbusiness gemacht. Jedoch scheint es nicht der berufliche Erfolg zu sein, der im Leben der Sängerin oberste Priorität hat – vielmehr sind es ihre beiden Kids. Nachdem sie Sohn Alessio (8) mit in die Beziehung mit Ehemann Julian (30) gebracht hatte, machte die gemeinsame Tochter Solea (2) das Liebesglück der beiden 2021 perfekt. In ihre kleine Patchwork-Family gewährt sie deshalb immer wieder Einblicke – so wie auch jetzt. Auf Instagram teilt sie ein Video einer Kuschel-Session mit ihren beiden Sprösslingen. "Meine zwei Mäuse. Hab lieb, ich hab dich lieb", betitelt sie den Clip.

In dem Video ist zunächst zu sehen, wie sich die 31-Jährige über ihr Tochter lehnt, um ihre eine Vielzahl an Küsschen zu verpassen – währenddessen streicht Solea ihrer berühmten Mama liebevoll durch die Haare. Nur wenig später gesellt sich dann auch Alessio zu den beiden Mädels und zeigt diesen mit einem süßen "Ich liebe dich" seine Zuneigung. Zum Ende hin, gibt es sogar noch eine kleine Kuscheleinheit, die Sarahs beiden Sprösslinge sichtlich zu genießen scheinen. Das scheint dann auch das Herz von Papa Julian hinter der Kamera endgültig zu erwärmen. "Süße Mausis" heißt es von ihm zuletzt.

Auch die Fans der zweifachen Mutter kommen aus dem Schwärmen für die niedlichen Aufnahmen gar nicht mehr raus. Unter dem Beitrag regnet es nur so an Beifall, Komplimenten und Herz-Emojis. Unter anderem schreibt ein User "Wie unglaublich süß ist das. Danke, dass ihr diesen Moment geteilt habt. Es hat mir den Morgen noch mehr versüßt – so viel Liebe" während ein anderer nur "Zucker" meint. Und auch die prominenten Freunde der "Te Amo Mi Amor"-Interpretin können sich einen Kommentar nicht verkneifen. "Wie schön", heißt es da beispielsweise von Influencerin Anna Maria Damm (27).

Instagram / sarellax3 Sarah Engels mit ihren beiden Kindern

Instagram / julbue Julian und Sarah Engels mit ihren Kindern, 2022

Wie findet ihr es, dass Sarah solch private Aufnahmen im Netz teilt? Na ja, an ihrer Stelle würde ich nicht so viel posten. Ich finde es gut und freue mich auch immer über ihren Family-Content. Ergebnis anzeigen



