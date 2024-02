Kreuzband gerissen: Sarah Engels hat Panik vor Vollnarkose

Sarah Engels (31) geht es nicht gut. Ihr Ski-Urlaub lief leider nicht wie geplant: Die Sängerin verletzte sich auf der Piste und verließ das Winterparadies mit einer dicken Schiene am Bein. Nun ist klar: Ihr Kreuzband wurde durch den Unfall in Mitleidenschaft gezogen und bedarf einer Operation. Die Vorstellung, sich unters Messer zu legen, gefällt der Ex von Pietro Lombardi (31) so gar nicht. Sarah hat Panik!

Auf Instagram teilt die einstige DSDS-Kandidatin nun ein Foto aus dem Krankenhausbett. "Ich bin ehrlich – ich habe extreme Angst vor der OP", gesteht sie. Um ihr gerissenes Kreuzband zu reparieren, bedarf es einer Vollnarkose – damit hat Sarah bisher keine Erfahrungen gemacht. Die Angst vor dem Kontrollverlust während des Eingriffs setzt ihr ganz schön zu: "Ich [...] fühle mich gerade einfach so machtlos."

Gleichzeitig freut sie sich sehr, dass sie den Eingriff nicht allein durchstehen muss. Ihr Ehemann Julian (30) ist ihr Fels in der Brandung und hält brav ihre Hand. "Ohne dich wüsste ich nicht, was ich jetzt machen soll", schreibt die zweifache Mama.

