"Klein und schwach": Sarah Engels stößt an ihre Grenzen!

Das kostet sie viel Kraft! Sarah Engels (31) musste in den vergangenen Wochen eine Menge durchmachen. So endete ihr Skiurlaub mit einem Unfall – die Musikerin zog sich nämlich einen Kreuzbandriss zu und wurde operiert. Vor ihren Fans zeigt sie die zweifache Mama seither eher positiv im Netz, doch das fällt ihr anscheinend nicht immer leicht: Sarah fühlt sich oftmals alles andere als stark!

In ihrer Instagram-Story öffnet sich die Ehefrau von Julian Engels (30) und enthüllt, wie es tief in ihrem Inneren aussieht. "Die Wahrheit ist – hinter dieser starken Sarah verbirgt sich auch eine kleine und schwache Sarah", schreibt die Ex-Frau von Pietro Lombardi (31) und fügt hinzu: "Mich immer wieder aufzuraffen, kostet in der letzten Zeit sehr viel Energie und Überzeugungskraft. [...] Ich stoße immer wieder an meine Grenzen... Merke immer wieder, wie ich ausgebremst werde."

Dabei wolle die Sängerin ihren Bewunderern vor allem eines mit auf den Weg geben: "Auch wenn ich euch damit motivieren will [...], ist es völlig normal, auch die andere Seite in sich zu tragen, die am liebsten alles hinschmeißt und sich zu Hause unter der Decke versteckt!" So sei die 31-Jährige nicht immer so tough, wie es in den sozialen Medien rüberkomme – sie erklärt: "Auch hinter einer lächelnden, motivierten und starken Sarah steckt viel mehr, als ihr sehen könnt."

