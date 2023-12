So traditionell feiert Sarah Engels' Familie Weihnachten!

Sie ist in Weihnachtsstimmung! Sarah Engels (31) fand nach der gescheiterten Beziehung mit Pietro Lombardi (31) ihr großes Glück in dem ehemaligen Fußballer Julian Engels (30). 2021 machte die Geburt der gemeinsamen Tochter das Familienglück perfekt. Die Sängerin ist somit stolze Mama von Sohn Alessio (8) und der kleinen Solea (2). Doch wie wird das Weihnachtsfest bei der vierköpfigen Familie aussehen? Sarah verrät ihre Traditionen für Heiligabend!

"Ich habe schon so ein paar Weihnachtstraditionen in die Wiege gelegt bekommen, würde ich sagen", verrät die Beauty im Bunte-Interview. Bevor Sarah das Wohnzimmer an Weihnachten betreten habe, habe sie warten müssen, bis das Glöckchen klingelt. An diesem Brauch hält sie auch bei ihren Kindern fest: "Es ist so schön irgendwie, wenn die jetzt schon erzählen, da müssen wir warten und wir müssen aber ganz leise sein, weil vielleicht hören wir das Christkind." Bei Sarah steht zu Weihnachten vor allem eins an erster Stelle: "Liebe zu geben und Liebe zurückzubekommen."

Mit ihrem Ehemann Julian scheint die Musikerin endlich angekommen zu sein, immer wieder bekundet sie öffentlich ihre Zuneigung zu dem Sportler. Kürzlich verriet die zweifache Mama auch, was die Beziehung so besonders macht: "Wir sind in vielen Dingen gleich, haben die gleichen Interessen und in den Eigenschaften, in denen wir unterschiedlich sind, ergänzen wir uns umso mehr."

Instagram / sarellax3 Familie Engels an Weihnachten 2022

Getty Images Sarah Engels, Sängerin

Instagram / sarellax3 Julian und Sarah Engels

