Verletzt im Skiurlaub: Sarah Engels muss operiert werden!

Sie verkündet eine nicht so tolle Nachricht. Sarah Engels (31) und ihr Ehemann Julian Engels (30) lassen ihre Fans fleißig auf Social Media an ihrem Privatleben teilhaben. So auch jetzt – seit wenigen Tagen verbringt das Paar einen gemeinsamen Familienurlaub im Schnee, doch nun wird der Ausflug von einem nicht so schönen Ereignis überschattet: Sarah hat sich das Kreuzband gerissen und eine Operation steht ihr bevor!

In ihrer Instagram-Story postet die Sängerin ein Foto ihres Beines und teilt die böse Überraschung mit ihren Fans. "Manchmal läuft doch alles anders als geplant – Kreuzband ist durch und ich muss operiert werden!", schreibt sie dazu und zeigt ihr geschientes Bein, das sie hochgelegt hat. Damit endet ihr toller Familienurlaub im Schnee leider auf eine ziemlich traurige Weise.

Erst wenige Tage zuvor postete die Musikerin noch mehrere niedliche Bilder von sich, ihrem Liebsten und ihrem Sohn Alessio Lombardi (8) im Schnee. Auf den Fotos knutscht das Ehepaar verliebt und hat sichtlich Spaß beim Skifahren. Und auch ihr Sohnemann grinst überglücklich in seiner Skiausrüstung und schaut stolz in die Kamera, während er von seiner Mama umarmt wird.

Instagram / sarellax3 Julian Engels und Sarah Engels, Februar 2024

Instagram / sarellax3 Sarah Engels, Sängerin

Instagram / sarellax3 Sarah Engels mit ihrem Sohn Alessio Lombardi

