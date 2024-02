Sarah Engels' Tochter singt ihr nach der OP ein Ständchen

Das zaubert Sarah Engels (31) wieder ein Lächeln ins Gesicht! Die Sängerin macht gerade eine schwere Zeit durch. Sie hatte sich vor wenigen Tagen beim Skifahren verletzt und ihr Kreuzband gerissen. Schnell stand fest, dass sie deswegen operiert werden müsste. Mittlerweile ist der Eingriff gut überstanden und Sarah dabei, sich auszuruhen. Dabei bekommt sie niedliche Gesellschaft: Sarahs Tochter Solea (2) singt ihr ein Ständchen vor.

Auf Instagram veröffentlichte die einstige DSDS-Finalistin ein Video, in dem sie auf einem Sofa liegt und Hand in Hand mit ihrer Tochter herumschäkert. Die Kleine trällert fröhlich "Twinkle, Twinkle, Little Star" – hin und wieder setzt auch Sarah ein und singt mit. Soleas Gesangseinlage scheint sie ziemlich aufzumuntern. "Genau die positive Energie, die ich brauche", freut sich die 31-Jährige in der Kommentarspalte.

Vor dem Eingriff hatte Sarah mächtig Bammel: "Ich habe Angst vor der OP. Ich hatte noch nie eine Vollnarkose und fühle mich einfach so machtlos!" Auch wenn inzwischen alles gut gegangen ist, hat sie vor der kommenden Zeit großen Respekt. "Der Weg wird sicher nicht leicht und ich habe Angst davor, in vielen Dingen ausgebremst zu sein", gestand die einstige The Masked Singer-Siegerin.

