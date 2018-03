Sarah Connor (37) ist einfach nicht aufzuhalten! Auch als vierfache Mutter steht sie weiterhin fleißig auf der Bühne. Sechs Monate nach der Geburt von Sohn Jax befindet sich Sarah wieder mitten in ihrer "Muttersprache"-Tour und dabei verschlug es sie jetzt nach Bonn. Dort ließ sich die deutsche Künstlerin an der Seite von Musikkollege Wincent Weiss von ihren Fans feiern und bewies zugleich, wie top in Form sie ist: In einem Blümchenkleid sah Sarah nämlich süß und sexy zugleich aus!



