Schwesterntreff: Anna-Maria Ferchichi besucht Sarah Connor

Wegen der Tour ihres Mannes Bushido (45) ist Anna-Maria Ferchichi (42) derzeit in Deutschland unterwegs – normalerweise wohnen die Influencerin und der Rapper mit ihren acht Kindern in Dubai. Doch zurück in der Heimat geht es natürlich sofort zu Sarah Connor (43): Die beiden Schwestern veranstalten ein XXL-Familientreffen in Berlin! In ihrer Instagram-Story lässt Anna-Maria die Fans an dem Familienspaß teilhaben. Die Vollblutmama gesteht: "Ich merke jetzt, wie sehr ich meine Familie vermisst habe." Es sei so schön, mal wieder beisammen zu sein.

Sarah ist ebenfalls ganz aus dem Häuschen über den hohen Besuch aus Dubai. Auch sie teilt Einblicke in ihrer Instagram-Story – beispielsweise das Gewusel in ihrem Hausflur. Mit ihren vier eigenen Kindern sowie Anna-Marias acht Kids inklusive Nannys und mehreren Hunden ist das Chaos komplett. Doch davon lassen sich die Schwestern nicht beirren und strahlen bis über beide Backen. "Ich kann gar nicht glauben, dass ihr alle hier seid", freut sich die "From Sarah with Love"-Interpretin und fügt hinzu: "Alle meine wunderschönen Nichten und Neffen."

Doch eine kann an dem actionreichen Familientrip wohl nicht teilnehmen. Die dritte im Bunde, Schwester Lulu Lewe, ist derzeit mit den Dreharbeiten für Let's Dance beschäftigt. Gemeinsam mit dem Profitänzer Massimo Sinató (43) bereitet sie sich vermutlich wie jede Woche in Köln auf ihren großen Auftritt am Freitagabend vor. Doch mit dem Partner von Rebecca Mir (32) musste die Sängerin erst mal warm werden, wie sie RTL berichtet: "Ich muss zugeben, ich hatte am Anfang ein bisschen Angst vor Massimo."

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido mit ihren Kindern, November 2022

Getty Images Lulu Lewe im Oktober 2023

