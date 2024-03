Wer gewinnt das große "Wer stiehlt mir die Show?"-Finale?

Der Gewinner der aktuellen Wer stiehlt mir die Show?-Staffel steht endlich fest. In der heutigen finalen Sendung stellten Lena Meyer-Landrut (32), Klaas Heufer-Umlauf (40), Joko Winterscheidt (45) und die Wildcard-Gewinnerin Ella noch ein mal ihr Wissen gegen die derzeitige Moderatorin Sarah Connor (43) unter Beweis. In einem spannenden Finale konnte sich schließlich Lena gegen Sarah durchsetzen und "Wer stiehlt mir die Show?" gewinnen. Auf die Sängerin wartet ein einzigartiger Gewinn: Sie darf sich nun vor dem Studio Berlin auf dem selbsternannten "Walk of Brain" mit einem Abdruck von ihrem Gesicht verewigen.

Als Erstes schied heute die Wildcard-Gewinnerin Ella aus. Nur kurz darauf musste überraschenderweise Joko das Feld räumen. In dem berühmt-berüchtigten Teleprompter-Spiel schafften Klaas und Lena zunächst einen Gleichstand. Mit der Hilfe einer Stichfrage konnte sich schlussendlich Lena gegen ihren Kontrahenten durchsetzen. Somit durfte sie in die Finalrunde einziehen und gegen Sarah in einer nervenaufreibenden Quizrunde antreten. Dabei gab die frühere Eurovision Song Contest-Gewinnern noch mal alles und konnte mit einem fünf zu vier gegen die "Wie schön du bist"-Interpretin siegen.

Die Zuschauer sind von Lenas Gewinn eher weniger überrascht. "Es war so klar, dass Lena heute Abend gewinnt", schreibt ein Fan auf X. "Irgendwie kommt mir die Sendung heute so gescriptet vor. Die ganze Zeit wirkt es schon so, dass sie heute Lena unbedingt gewinnen soll", meint ein weiterer User. "

Seven.One / Florida TV / Julian Mathieu Sarah Connor bei "Wer stiehlt mir die Show?"

Seven.One / Florida TV / Julian Mathieu Lena Meyer-Landrut bei Wer stiehlt mir die Show? 2024

