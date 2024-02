Darum fällt Sarah Connor bei "Wer stiehlt mir die Show?" aus

Die nächste Show muss ohne sie stattfinden! Derzeit läuft die siebte Staffel von Wer stiehlt mir die Show? im Fernsehen. Um die Moderation kämpfen in diesem Jahr neben Joko Winterscheidt (45) auch Klaas Heufer-Umlauf (40), Lena Meyer-Landrut (32), Sarah Connor (43) sowie Wildcard-Gewinner. In der vierten Folge gibt es aber eine kurzfristige Planänderung und Ersatz muss her: Sarah fällt weg!

Die neue Folge ist bereits vorab auf Joyn abrufbar. Dabei fällt auf: Die Sängerin ist nicht mehr da! Grund dafür sei "eine schwere Erkältung", wie in der Show erklärt wird. Aber Ersatz ist bereits zur Stelle: Katrin Bauerfeind (41) moderiert nämlich ohnehin das Finalspiel. Sie ersetzt daher in der Woche Sarah und darf an ihrer Stelle um die Moderation der nächsten Folge kämpfen!

In der vergangenen Folge musste Joko schweren Herzens den Stab abgeben – sein TV-Kollege Klaas entschied nämlich das Finalspiel für sich. "Die Sendung bleibt zumindest in der Familie", gestand sich Joko danach ein und legte damit die kommende Folge in die Hände seines Kumpels.

Seven.One/Florida TV / Julian Mathieu Joko Winterscheidt bei "Wer stiehlt mir die Show?"

Getty Images Katrin Bauerfeind, 2022

Seven.One / Julian Mathieu Klaas Heufer-Umlauf bei "Wer stiehlt mir die Show?"

