Sarah Connor teilt sexy Urlaubsgrüße im knappen Bikini!

Sarah Connor (43) teilt private Aufnahmen aus ihrem Urlaub. Momentan entspannt die Sängerin mit ihrer Familie in Frankreich. An ihrem Sonnenbad lässt sie nun auch ihre Follower teilhaben. Auf ihrem Instagram-Profil postet sie ein Selfie im knappen Bikini. Sarah liegt auf dem Bauch und formt ihre Lippen zu einem Kussmund. Ihre Fans können einen Blick auf ihren knackigen Po werfen. Zu dem Schnappschuss schreibt sie: "Ich will wilde Nächte. Knutschen auf der Tanzfläche. Ich will vergessen, wer ich bin und das Mädchen von damals sein, bevor alles kam, wie es kam."

Mit den Zeilen deutet die 43-Jährige auf neue Musik hin. Ihre Fans verstehen den Hinweis sofort. "Vielleicht ein neuer Song, an dem du gerade arbeitest?", kommentiert jemand Sarahs Beitrag. Ein anderer Nutzer ist sich sicher, dass sie bald neue Musik veröffentlicht: "Wann dürfen wir den Song hören?"

Zuletzt machte die Blondine mit ihrer Moderation bei Wer stiehlt mir die Show? auf sich aufmerksam. Nachdem sie die Show gewonnen hatte, durfte Sarah moderieren und entschied sich dabei für das Motto Ozean. In der finalen Folge der Staffel musste sie sich aber gegen Lena Meyer-Landrut (32) geschlagen geben.

Anzeige Anzeige

Instagram / sarahconnor Sarah Connor macht ein Spiegel-Selfie

Anzeige Anzeige

Seven.One / Florida TV / Julian Mathieu Sarah Connor bei "Wer stiehlt mir die Show?"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie gefällt euch Sarahs Schnappschuss? Ich finde das Foto total heiß! Na ja, trifft eher nicht meinen Geschmack... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de