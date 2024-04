"Yeti im Garten": Sarah Connor teilt skurrilen Clip von Jax!

Da muss man doch glatt zweimal hingucken! Sarah Connor (43) hält sich mit ihrem Privatleben ziemlich bedeckt – doch nun macht die Sängerin offenbar eine Ausnahme! Mit einem aktuellen Video auf Instagram lässt sie ihre Community an einem witzigen Familienmoment teilhaben: Darin ist zu sehen, wie ihr Sohn Jax in einem grünen fransigen Tarnumhang umherläuft. "Schönes Wochenende, ihr Hasen", schreibt die Blondine dazu und schmunzelt: "Ich hab ein Yeti im Garten. Und ihr? Genießt den Frühling."

Doch wie kommt der seltene Einblick in Sarahs Familienalltag im Netz an? Die Fans zeigen sich jedenfalls sichtlich amüsiert von dem außergewöhnlichen Clip ihres Nesthäkchens. "Den Mini-Yeti finde ich toll", "Ich liebe deinen Yeti im Garten", "Scharfschütze oder auf Hasenjagd?", lauten dabei nur einige der begeisterten Nachrichten in der Kommentarspalte. Ein weiterer User fragt scherzend: "Ist der Yeti nicht weiß? Sieht eher aus wie Chewbacca."

Erst im vergangenen Monat zeigte sich die 43-Jährige zusammen mit ihrem Sohn Tyler (20) auf Social Media – den ihre Follower sonst auch nur selten zu Gesicht bekommen. Auf einem Selfie posieren die beiden freudestrahlend für die Kamera, wobei die vierfache Mama ganz liebevoll die Wange ihres Sprosses hält. "Zwischenstopp in Buenos Aires und ein weiterer Zwischenstopp in London. Einmal Tyler drücken", schrieb Sarah dazu.

Instagram / sarahconnor Sarah Connors Sohn Jax, April 2024

Instagram / sarahconnor Sarah Connor und ihr Sohn Tyler

Wie gefällt euch der Clip, den Sarah von Jax gepostet hat? Ich finde das schon sehr unterhaltsam! Na ja, mich haut das Video jetzt nicht vom Hocker... Ergebnis anzeigen



