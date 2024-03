Wer moderiert die letzte "Wer stiehlt mir die Show?"-Folge?

Wer kann sich durchsetzen? Auch die fünfte Folge von Wer stiehlt mir die Show? verlangte den Kandidaten der aktuellen Staffel mal wieder einiges ab. Neben Klaas Heufer-Umlauf (40), Lena Meyer-Landrut (32) und Sarah Connor (43) kämpfte diesmal auch Wildcard Mariella um die begehrte Show. Nachdem Joko Winterscheidt (45) diese in der vergangenen Woche wieder für sich beanspruchen konnte, könnte dieser seinen Posten nun schon wieder verlieren. Wer moderiert das WSMDS-Staffelfinale?

Nachdem zunächst Wildcard-Gewinnerin Mariella einen schnellen Abgang aus der Show machen musste, folgte nur wenig später auch schon Klaas. Der Moderator konnte sich letztlich nicht gegen seine weibliche Konkurrenz durchsetzten. Beim allbekannten Teleprompter-Spiel wurde es dann erst mal sportlich: Für die beiden Sängerinnen ging es à la Tour de France auf die Fahrräder – wobei Lena eine Niederlage akzeptieren musste. Im großen Finale ging es zuletzt ums Ganze. Nach einem nervenaufreibenden Quiz konnte jedoch vor allem die "Vincent"-Interpretin Köpfchen beweisen. Mit einem Endpunktestand von fünf zu drei stiehlt Sarah Joko die Show!

Dass die Musikerin die Show am Ende des Abends gewinnen kann, wird sie selbst wohl ganz besonders freuen. Schließlich konnte sie in der vergangenen Woche nicht anwesend sein – Sarah hatte ihre Teilnahme in Folge vier krankheitsbedingt absagen müssen. An ihrer Stelle trat deswegen vorübergehend Katrin Bauerfeind (41) gegen die verbleibenden Kandidaten an.

Seven.One / Florida TV / Julian Mathieu Sarah Connor bei "Wer stiehlt mir die Show?"

Seven.One / Florida TV / Julian Mathieu Joko Winterscheidt bei "Wer stiehlt mir die Show?"

