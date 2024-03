"Zwischenstopp": Sarah Connor posiert im Netz mit Sohn Tyler

Es ist ein seltener Anblick. Sarah Connor (43) ist eine der erfolgreichsten Künstlerinnen im deutschsprachigen Raum. Doch während die Sängerin einen Großteil ihres Lebens im Rampenlicht verbringt, hält sie einen ganz bedeutenden Teil lieber aus diesem heraus: ihre Familie. Nur selten gewährt sie ihrer Community deswegen einen Blick auf diese. Umso mehr überrascht ein aktueller Post der Blondine: Im Netz zeigt sich Sarah vereint mit Sohn Tyler.

Die Rückkehr in die Zivilisation ist hart. Die Stadt ist viel zu laut und voll nach diesen wunderschönen Stunden in der Natur", betitelt sie eine Bilderreihe auf Instagram. Während die 43-Jährige in einem Foto ein Spiegel-Selfie macht, sorgt jedoch ein anderer Schnappschuss für Aufsehen. Dieser zeigt Sarah gemeinsam mit ihrem Sohn Tyler (20), den sie mit ihrem Ex Marc Terenzi (45) teilt. Es ist ein seltenes Bild, das die Fans der "Vincent"-Interpretin nur selten zu Gesicht bekommen. "Zwischenstopp in Buenos Aires und ein weiterer Zwischenstopp in London. Einmal Tyler drücken", schreibt sie zuletzt dazu.

Obwohl die Musikerin ihre Familie nur selten in der Öffentlichkeit präsentiert, widmete sie Tyler erst vor wenigen Wochen einen süßen Post im Netz. Anlässlich seines Geburtstages teilte sie eine Bilderreihe auf ihrem Social-Media-Profil. Dazu schrieb sie: "2008 vs. 2023 – ich liebe dich unendlich und noch mehr!"

