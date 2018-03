Sie wird in der Branche geschätzt! 2004 startete Schlagersängerin Linda Hesse (30) ihre Musikkarriere in der Sat.1-Casting-Show "Star Search". 2016 wagte die Wahlberlinerin mit ihrem dritten Solo-Ablum "Sonnenkind" einen von ihr so beschriebenen Neuanfang. Jetzt wurde die 30-Jährige mit dem "Ekki Göpelt"-Nachwuchspreis ausgezeichnet. Beim radio B2 Schlagerhammer 2017 am 15. Juli in Berlin erhielt Linda den Preis für den besten Schlagernachwuchs. Dass die Musikerin diese tolle Auszeichnung mehr als verdient hat, denken auch Kollegen wie die Schlager-Boyband Feuerherz und Schlager-Neuling Jay Khan (35). Aber auch Branchen-Urgestein DJ Ötzi (46) hält viel auf Linda: "Sie macht ja nicht nur Schlager, sie macht eigentlich ganz was Eigenes [...] Also ich schätze und respektiere sie sehr", erzählte der Österreicher Promiflash.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de