"Wunschkind": Schlagerstar Linda Hesse erstmals schwanger!

Tolle Neuigkeiten von Linda Hesse (35)! Die Schlagersängerin feiert zurzeit mit ihrer Musik große Erfolge. Erst vor Kurzem brachte sie ihre neue Single "Randale und Liebe" heraus. Aber auch privat läuft es bei der Musikerin bestens: Seit März ist sie frisch verliebt in ihren neuen Partner Steffen. Nun wagen die beiden schon den nächsten Schritt: Linda erwartet ihr erstes Kind!

Das bestätigte die 35-Jährige gegenüber Bild: "Ich bin im sechsten Monat und es ist ein Wunschkind", schwärmte Linda. Am Anfang sei ihr ein wenig übel gewesen, doch ansonsten genieße sie die Schwangerschaft mittlerweile in vollen Zügen: "Mich erfüllt das mit absoluter Dankbarkeit. Vielleicht liegt das aber auch an meinen Freundinnen, die mir in den letzten Jahren immer vorgemacht haben, wie einfach und schön es sein kann, Mama zu werden."

Dass ihr jetziger Partner die große Liebe für sie ist, wusste Linda schon ganz schnell. "Ich habe das nicht so recht geglaubt, wenn mir Freunde in meiner Single-Zeit gesagt haben, dass man es spürt, wenn der Richtige kommt. Wir beide haben sofort gecheckt, dass wir einfach zusammen sein wollen", erklärte sie gegenüber dem Blatt.

Anzeige

Instagram / lindahesseofficial Linda Hesse, Schlagerstar

Anzeige

Getty Images Linda Hesse im Juli 2019

Anzeige

Instagram / lindahesseofficial Linda Hesse, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de