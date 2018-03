Sexszenen sind bei GZSZ keine Seltenheit. Auch für Chryssanthi Kavazi könnte es bald dazu kommen. Bei den Dreharbeiten zu solchen erotischen Aufnahmen greifen die Serienmacher und die Darsteller tief in die Trickkiste. Auf der Fashionshow Holy Ghost in Berlin verriet Chryssanthi im Promiflash-Interview weitere Details: "Man hat eine Unterhose an und die Brüste werden vorne auch abgeklebt, also ist man quasi wie in einem Bikini. Nur hat man den Rücken nicht bedeckt." Nackt seien die Schauspieler nie.



