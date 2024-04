Timur Ülker verrät: Diese Szene sorgt für Lacher am GZSZ-Set

GZSZ begeistert seine Fans nunmehr seit fast 8.000 Folgen. Einer der Stars der Daily ist Timur Ülker (34). Seit 2018 schlüpft er in die Rolle des Nihat Güney. Dabei sorgte der einstige Kiez-Casanova auch schon für den ein oder anderen Lacher am Set, wie Schauspieler Timur verrät. "Die lustigste Szene war für mich eine, die zur ikonischen Szene geworden ist", erklärt er lachend im Promiflash-Interview und fährt fort: "Nihat geht im Hochsommer mit oberfreiem Körper und einem Baumstamm auf den Kiez, um eine Frau zu beeindrucken. Er läuft da in Slow Motion [entlang] und haut sich das Wasser auf den freien Oberkörper."

Aktuell steht für den Seriencharakter des 34-Jährigen etwas ganz Großes an: Er erwartet zum ersten Mal Nachwuchs mit Freundin Lilly. "Das alles wird noch sehr spannend", verrät Timur im weiteren Verlauf des Gesprächs. Eine ziemliche Veränderung für den einstigen Hottie des Kolle-Kiezes – schließlich war Nihat lange Zeit nicht unbedingt für seinen Familiensinn und stattdessen vielmehr für seine Frauengeschichten bekannt. Dabei scheint GZSZ-Star Timur die Rolle des Casanovas inzwischen sogar etwas zu vermissen, wie er weiter ausplaudert. "Man neigt ja immer dazu, als Mensch das zu wollen, was man nicht hat [...] Auf den Casanova hätte ich mal wieder richtig Bock, einfach mal wieder so ein bisschen die Frauenwelt zu entdecken – oder auch vielleicht die Männerwelt", erklärt der gebürtige Hamburger.

Zuletzt machte Timur vor allem mit seiner Teilnahme an der TV-Produktion Die Passion von sich reden. In dem Live-Musikevent durfte er die Rolle des Petrus verkörpern und im Rahmen dessen nicht nur sein schauspielerisches, sondern auch sein musikalisches Talent unter Beweis stellen. Denn bereits seit vielen Jahren ist er neben seiner Arbeit in der Daily auch als Vollblutmusiker aktiv. "Musik ist für mich so wichtig, weil ich meine Songs selbst schreibe und zu 100 Prozent Musiker bin. Ich lebe das und kann im Gegensatz zu vielen Musikern meine Songs selbst produzieren und schreiben", schwärmt er gegenüber Promiflash über sein zweites Standbein.

RTL / Oliver Ziebe Timur Ülker als Nihat

RTL / Pascal Bünning Timur Ülker, GZSZ-Star

