Zur 8.000. Jubiläumsfolge: GZSZ feiert Top-Einschaltquoten

Gestern Abend flimmerte die 8.000. Jubiläumsfolge der beliebten Daily GZSZ über die Bildschirme der Fans – und das mit Erfolg! Wie RTL jetzt berichtet, feierte das Abendprogramm Top-Einschaltquoten: Pünktlich um 19:40 Uhr schalteten 14,3 Prozent der 14- bis 59-Jährigen zur Jubiläumsfolge ein, aber auch 13,5 Prozent der jüngeren Zielgruppe (14-49 Jahre) erreichte die gestrige Sendung – damit galt GZSZ in beiden Zielgruppen als stärkste Sendung in diesem Timeslot. Insgesamt verfolgten 2,33 Millionen das Geschehen rund um Ulrike Frank (55) und Co.

Nicht nur die Zuschauer, sondern auch der GZSZ-Cast selbst feiert 8.000 Folgen der Daily. Vor allem Iris Mareike Steen (32), die nahezu täglich in die Rolle der Lilly Seefeld schlüpft, bedeutet die Show viel. "Ich liebe es, mich immer neuen Herausforderungen und Geschichten zu stellen und jeden Tag das machen zu dürfen, was ich liebe. Ich weiß, dass das alles andere als selbstverständlich ist", schwärmte die Schauspielerin bereits im Interview mit RTL und fügte dem hinzu: "Ich habe seit meinem Umzug von Hamburg nach Berlin so viele tolle neue Freundschaften schließen dürfen, so viel erlebt und mir hier ein wirklich schönes Leben mit meinem Mann aufgebaut."

Doch nicht für Mareike hatte sich mit GZSZ auch so einiges privat verändert: Nach über 30 Jahren Drama und Liebe funkte es hin und wieder auch bei den Darstellern selbst! So gehören die Daily-Stars Sila Sahin (38) und Jörn Schlönvoigt (37) wohl zu den bekanntesten Romanzen: Von 2010 bis 2013 waren die beiden ein Paar. Auch Valentina Pahde (29) und Raúl Richter (37) gingen eine Zeit lang gemeinsam durchs Leben, ihre Liebe zerbrach jedoch eineinhalb Jahre nachdem sie 2015 ihre Liebe öffentlich gemacht hatten. Die Beziehung zwischen Oliver Bender (41) und Jessica Ginkel (43) war ebenfalls nicht für die Ewigkeit bestimmt: Sie trennten sich nach rund zwei Jahren.

ActionPress Iris Mareike Steen beim 27. RTL Spendenmarathon im November 2022

Andreas Rentz Sila Sahin und Jörn Schlönvoig auf der Movie meets Media 2012 in Berlin

