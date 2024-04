8.000 Folgen: Diese Paare lernten sich am GZSZ-Set kennen

Bei GZSZ findet die Liebe nicht nur vor der Kamera statt! Seit 1992 flimmert die beliebte Daily schon über die Bildschirme in ganz Deutschland – inzwischen schon in ganzen 8.000 Folgen! Nicht nur die Charaktere der Serie haben in dieser Zeit das ein oder andere Liebesabenteuer erlebt. Hinter der Kamera hat es auch bei den Schauspielern mächtig gefunkt! Zu einer der bekanntesten Romanzen gehören dabei wohl Sila Sahin (38) und Jörn Schlönvoigt (37). Die beiden waren von 2010 bis 2013 ein Paar. Davor war der Schauspieler mit Kollegin Sarah Tkotsch (36) liiert gewesen.

Ein weiteres Traumpaar der Daily bestand aus Valentina Pahde (29) und Raúl Richter (37). Knapp anderthalb Jahre gingen die zwei Serienstars gemeinsam durchs Leben, nachdem ihre Liebe 2015 öffentlich geworden war. Auch bei Oliver Bender (41) und Jessica Ginkel (43) sollte es nicht für immer sein – ihre Beziehung hielt von 2008 bis 2010. Die 43-Jährige fand ihr Glück aber nur zwei Jahre später mit einem anderen Kollegen – obwohl sie längst nicht mehr gemeinsam vor der Kamera standen. Und ihre Liebe zu Daniel Fehlow (49) hält bis heute. Seit knapp sechs Jahren sind Jessica und Daniel sogar miteinander verheiratet und stolze Eltern zweier Kinder.

Obwohl sich GZSZ-Urgestein Jörn erst einmal drei Monate Auszeit von der Daily nahm, lässt er es sich nicht nehmen, pünktlich zum 8.000-Folgen-Meilenstein wieder dabei zu sein. "Es fühlt sich großartig an, nach drei Monaten wieder ans Set zurückzukehren, besonders mit dem Jubiläum im Blick. Es ist wie nach Hause kommen und ich freue mich sehr auf das ganze Team", schwärmt der 37-Jährige gegenüber RTL. Für ihn sei die Jubiläumsfolge eine ganz besondere: "Diese Folge symbolisiert für mich die persönliche Reise und das Wachstum, die ich mit Philip durchlebt habe."

Jessica Ginkel und Daniel Fehlow im September 2018

Valentina Pahde und Raúl Richter bei der Shopping Night im Designer Outlet Soltau

