So ähnlich ist Timur Ülker seiner GZSZ-Rolle Nihat wirklich

Seit mehr als 8.000 Folgen flimmert GZSZ schon über die TV-Bildschirme. Dabei begeistert die Serien ihre Fans nicht nur mit überraschenden Storylines, sondern auch mit seinem vielfältigen Cast. Einer der Stars ist Timur Ülker (34). Seit 2018 stolziert der gebürtige Hamburger in der Rolle des Nihat Güney durch den Kolle-Kiez. Promiflash verrät er, wie ähnlich er seinem Charakter wirklich ist. "Ich denke schon, dass es gewisse Ähnlichkeiten gibt", erklärt er und fügt hinzu: "Es fließt schon sehr viel von Timur in Nihat ein, aber der Unterschied ist immer noch groß genug, um zu Hause zur Ruhe zu kommen."

Jedoch gibt es auch den ein oder anderen Unterschied zwischen ihm und seiner GZSZ-Rolle – vor allem in puncto Kommunikation, wie Timur ausplaudert. "Ganz oft denke ich mir 'Junge laber nicht so viel'." Schlussendlich sei es dem 34-Jährigen jedoch wichtig, einen Teil von sich in jede seiner Rollen geschickt einzufädeln. "Ich meine, ich spiele ja Nihat. Das heißt, ich erwecke Nihat zum Leben und vieles von meinen privaten Einflüssen und Erfahrungen spielt da mit rein", meint der Serienstar deshalb in weiteren Verlauf des Gesprächs. Er selbst habe in seiner Schauspielausbildung gelernt, gewisse Dinge aus seinem Privatleben mit auf die Bildfläche zu nehmen und umzuwandeln, um daraus am Ende "etwas Echtes" machen zu können.

Gerade erst sorgte der Schauspieler mit einem persönlichen Anliegen für Aufmerksamkeit. Nachdem er sich vor fünf Jahren als Stammzellspender bei der DKMS registriert hatte, wurde er zuletzt für eine Spende kontaktiert. "Ich habe plötzlich einen Anruf bekommen und da hieß es: 'Wir haben einen Patienten, der matcht'", berichtete Timur in einem Video, das RTL vorlag. Für ihn selbst bedeute das Ganze besonders viel – genau deshalb habe er auch nicht gezögert, zu helfen: "Wenn ich hoffentlich mindestens 70 oder 80 Jahre alt werden darf, kann ich sagen: 'Ich habe ein Menschenleben gerettet oder es zumindest versucht und alles dafür getan'."

Anzeige Anzeige

RTL / Sebastian Geyer Timur Ülker als Nihat

Anzeige Anzeige

RTL Timur Ülker im Krankenhaus, April 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Hätte ihr gedacht, dass sich Timur und Nihat doch so ähnlich sind? Nein, das überrascht mich jetzt schon ein bisschen. Ja, damit habe ich schon gerechnet. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de