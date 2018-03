Der Countdown läuft. Melanie Müller (29) und ihr Ehemann Mike Blümer erwarten derzeit zum ersten Mal Nachwuchs. Schon in sieben Wochen soll es so weit sein – doch von Pre-Baby-Panik ist bei der Blondine bisher noch nichts zu spüren: Melanie geht das Mama-Dasein ganz entspannt an – und trifft die nötigen Vorbereitungen erst kurz vor knapp: "Ich habe noch nichts eingekauft. Natürlich habe ich schon ein paar Sachen von Freunden bekommen oder von Fans. Aber ich selbst habe noch nichts gekauft. Noch nicht eine Windel – nichts!", verriet die 29-Jährige jetzt im Interview mit Promiflash.



