Marcus & Martinus sind trotz ihrer jungen 15 Jahre in ihrer Heimat Norwegen bereits Superstars. Jetzt mischen die Zwillinge auch Deutschland auf. Hierzulande sammeln sie nicht nur immer mehr Fans an, sondern verstehen sich auch prächtig mit Lisa und Lena (15). Bestimmt eine nette Abwechslung für die Musiker. Zuhause folgen ihnen die Anhänger nämlich bereits auf Schritt und Tritt: "Es gibt Leute, die in 200 Meter von unserem Haus entfernt zelten und dort tagelang schlafen."



