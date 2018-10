Dieses Duo lässt Teenie-Herzen höherschlagen! Seit März vergangenen Jahres starten Marcus & Martinus auf der Plattform Tik Tok so richtig durch und haben mittlerweile sogar selbst Songs am Start. Ihr bisher größter Clou: Die skandinavischen Zwillinge begleiten momentan Super-Star Jason Derulo (29) als Vorband auf seiner Tour. Klar, dass da besonders die weiblichen Fans Schlange stehen. Trotzdem sind die Twins noch immer solo unterwegs. Promiflash erklärten sie, warum sie keine Freundinnen haben!

Es sei nicht so, als könnten sich die Boys keine Partnerinnen an ihrer Seite vorstellen. Allerdings lasse sich eine feste Beziehung kaum mit ihrem vollen Terminkalender vereinbaren: "Wir sind so viel unterwegs und sind seit Mitte September nicht zu Hause gewesen. Wir sind nie daheim. Im Moment haben wir nicht so viel Zeit für eine Freundin", erklärte Marcus im Promiflash-Interview. Wenn es so weit sein sollte, würden sie ihren Fans das aber auf keinen Fall vorenthalten.

Auf die Frage, auf welchen Typ Frau sie stehen, hatte Marcus auch direkt eine Antwort: Er steht total auf Ariana Grande (25) und würde sie gerne daten. Das trifft sich doch gut! Immerhin ist die Sängerin seit der Trennung von ihrem Verlobten Pete Davidson (24) wieder zu haben. Doch ob sie auch Interesse an dem fast zehn Jahre jüngeren Musiker hat?

Cinamon Red / WENN.com Marcus und Martinus bei einem Konzert in Berlin

Anzeige

Instagram / marcusandmartinus Webstars Marcus und Martinus, Oktober 2018

Anzeige

Xavier Collin/Image Press Agency Ariana Grande in Los Angeles

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de