Prinzessin Victoria von Schweden (39) feiert am 14. Juli ihren 40. Geburtstag. Auch die norwegischen Sänger Marcus & Martinus (15) werden beim Fest auf der Ostseeinsel Öland für die Royals auftreten. Auf der YOU Summer Break in Berlin haben die Zwillinge Promiflash verraten, wie es dazu eigentlich kam: "Die haben uns gefragt und wir haben gesagt: 'Jaaa, natürlich wollen wir das machen.' Wir haben eine kleine Überraschung für sie. Es wird so viel Spaß machen."



