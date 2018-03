Anfang des Jahres fieberten Marcus & Martinus noch auf das Treffen hin – jetzt haben die norwegischen Teenie-Stars endlich ihr deutsches Pendant Lisa & Lena (15) getroffen! Schon vor dem ersten Meeting hatte für die Twin-Boys festgestanden: Die Stuttgarter Mädels sind richtig süß! Auf der YOU Summer Break in Berlin verrieten die beiden gegenüber Promiflash, wie der Besuch von Lisa & Lena gewesen sei: "Es hat so Spaß gemacht. Die beiden sind so lustig und auch sehr nett!" Auf die Frage, ob sich bald eine Teenie-Twin-Romanze entwickeln werde, antworteten die Jungs nur frech: "Jetzt noch nicht. Wir schreiben miteinander, was bei uns gerade so passiert und haben eine Menge Spaß!"



